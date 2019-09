Der er nu etableret et decideret Erhvervsudvalg og sidste efterår var de lokale virksomheder inviteret med i arbejdet om at lave den nuværende erhvervsstrategi. Kommunen er da også rykket pænt op i kategorien »Information og dialog med kommunen«, hvor Næstved nu ligger nummer 24. Foto: Næstved Erhverv

Næstved er Sydsjællands topscorer

Dansk Industris nyeste undersøgelse af erhvervsklimaet er guf for Næstved. Næstved Kommune er rykket fra en plads som nummer 80 sidste år op til nummer 41 på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i landet. Det gør samtidig Næstved til den kommune på Sydsjælland, som har det bedste erhvervsklima.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her