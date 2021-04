Se billedserie »In the air tonight« handler om Phil Collins, der som den eneste - ud over Michael Jackson og Paul McCartney - har solgt mere end 100 millioner albums på verdensplan. Foto: MusicalDanmark

Næstved Teater er tilbage med fem forårsforestillinger

Næstved - 26. april 2021 kl. 19:33 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Genåbningen af samfundet er i fuld gang, og det betyder også, at Næstved Teater igen kan byde på skuespil fra scenekanten til byens borgere.

I maj er der hele fem forestillinger på plakaten. Den første er torsdag den 6. maj, hvor teatergruppen Øjeblikke opfører »Taxa-Gult« i egnsteaterets teatersal på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Fra pige til kvinde Forestillingen er ikke lineær, men er opbygget af små forskellige situationer og relationer mellem kvinder. Nogle af karaktererne optræder flere gange i forskellige situationer og skaber dermed en rød tråd.

»Taxa-Gult« handler om de øjeblikke, der finder sted i vadestedet mellem pige- og kvindelivet - ungdomslivet og voksenlivet. Øjeblikke består af Kristine Marie Brendstrup, Henriette Katrine Lund og Charlotte Amalie Kehlet, og deres forestilling bygger på humoristiske og ærlige tekster, der i høj grad er inspireret af de tre kvinders egne og deres omgangskreds' erfaringer og tanker.

Flere spørgsmål rejses undervejs: Er det bedre at være fri end at have fundet sin vej? Hvornår er man for gammel til at drikke sig så fuld, at man brækker sig? Skal man være forelsket i sin kæreste hver dag? Skal vi lære at sætte pris på babygylp eller stadig ønske champagne? Er mor en beskyttet titel?

For musikelskere og fans af den canadiske sangerinde Joni Mitchell er det værd at bemærke, at en håndfuld af hendes sange danner rammen om »Taxa-Gult«, der opsættes i samarbejde med Dansk Rakkerpak & Faster Cool.

To gange børneteater Allerede henholdsvis to og tre dage senere er der teater for de mindste. 8. maj er det »Stor, større, størst« - en poetisk og humoristisk klovneforestilling om frk. Lange, der pludselig en dag får storhedsvanvid. Målgruppen er børn fra tre til syv år.

9. maj spiller »Lunas Farmor« med Teatret Aspendos, som Steffen Sommerstedt-Rasmussen står bag. Han er kendt for at være inde i Næssi, men her er den grønne drage blevet hjemme.

Der er tale om en børneteaterbrunch, hvor man først ser en forestilling, hvorefter man nyder en børnevenlig brunch med rig mulighed for at tale om det, man lige har oplevet. »Lunas Farmor« er beregnet til børn fra fem år og opefter.

Hyldest til Phil Collins Søndag den 16. maj er der så tid til »Hjerter i valsetakt«. Den er skabt af Operette-Kompagniet med musik af alle de store mestre og med en letfordøjelig rød tråd, der har det hele: Kærlighed, jalousi, en truende fiasko - og selvfølgelig en lykkelig slutning.

Endelig er der lagt op til et festfyrværkeri i Ny Ridehus den 20. maj, når MusicalDanmark er klar med »In the air tonight«. Som titlen antyder, handler det om Phil Collins, der har dobbelt jubilæum: Det er 50 år siden, at han startede karrieren i Genesis, som deres nye trommeslager - og så fylder han 70 år.

»In the air tonight« spænder over 50 år fra de tidlige hits med Genesis til de sene hits fra musicalen Tarzan og indeholder intet mindre end 30 sange fra kunstneren, der har solgt over 100 millioner albums på verdensplan.

