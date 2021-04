Se billedserie Klokken 7 om morgenen stod centerdirektør Alida Christiansen klar med sine eventpiger til at tage imod de mange gæster med chokolade og håndsprit. Foto: Jeppe Sahlholdt Christensen

Næstved Storcenter ruller den røde rød løber ud

Næstved - 22. april 2021 kl. 16:49 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

Onsdag kunne danskerne igen vågne op til en verden, der var bare en smule mere normal igen. Det var således onsdag, at restauranter, barer, caféer og værtshuse igen måtte åbne, ligesom de store indkøbscentre og stormagasiner på over 15.000 kvadratmeter også måtte lade butikkerne slå sine døre op.

Klokken 7 om morgenen stod centerdirektør Alida Christiansen klar med sine eventpiger til at tage imod de mange gæster med chokolade og håndsprit.

Og da sn.dk satte sig ned til en snak med Alida Christiansen ved middagstid, havde centerdirektøren allerede gået adskillige hundrede meter, og stiletterne var derfor skiftet ud med et par hvide kondisko.

- Vi har haft super travlt med at få ønsket velkommen tilbage til alle vores kunder, for vi har virkelig savnet dem, siger Alida Christiansen.

Behov for menneskelig kontakt Nok var onsdag en glædelig dag for Næstved Storcenter, der endelig fik lov til at slå svingdørene op igen efter flere måneders nedlukning.

Centret har særligt haft brug for at åbne igen nu, hvor onlinehandlen stiger blandt de danske forbrugere, siger Alida Christiansen. Men centerdirektøren er alligevel fortrøstningsfuld omkring fremtiden. Artiklen fortsætter under billedet.

Stella Hardø og Flemming Hardø har taget turen helt til Stevns for at nyde onsdagen med indkøb og en kold fadøl. Foto: Jeppe Sahlholdt Christensen

- Der vil altid være behov for fysiske butikker. Vi er mennesker, og vi har behov for menneskelig kontakt og en personlig oplevelse, og den får du altså ikke på nettet, siger hun.

Hjemsendt siden jul Næstved Storcenter er i alt 50.000 kvadratmeter stort, og gangene alene fylder 7.000 kvadratmeter. Så der var nok at se til for direktøren, som i løbet af dagen gik fra butik til butik med både gaveæsker og kaffevouchers til personalet, som for manges vedkommende ikke rigtigt har været på arbejde siden 18. december, hvor landets storcentre blev lukket ned på grund af coronarestriktionerne.

25-årige Caroline Birk har kun været på arbejde i centret et par gange siden december, og det har været for at gøre butikken klar til kunder. Derfor har hun glædet sig til igen at se kunderne i øjnene.

Hun har arbejdet i smykkeforretningen Pilgrim i 10 år, og er i dag butikschef.

- Det er helt fantastisk at få hverdagen igen, siger hun.

Det var ikke kun butikkerne, som kunne se frem til en normal hverdag. Centrets restauranter og caféer kunne også byde kunderne plads ved et bord igen, og det benyttede mange sig af.

Blandt andre Stella og Flemming Hardø, som var kommet hele vejen fra Stevns. Ægteparret havde slået sig ned ved en af centertorvets caféer, og her nød de hver især årets første fadøl.

- Næstved er vores foretrukne handelsby, så vi har glædet os til at kunne komme her og hygge os med lidt indkøb og en kold fadøl, sagde Stella Hardø.

Begge to har for nyligt fået begge stik med vaccinationen, så det gjorde processen med coronapas væsentligt nemmere.

Men de måtte stadig vige for den omdiskuterede regel om 30 minutters venten ved bordreservation.

- Men det passede os altså fint, for så kunne vi lige nå at ordne nogle ærinder i butikkerne inden vi fik alt for mange fadøl, sagde Flemming Hardø med et smil.

