Direktør i Næstved Sten & Grus er chokeret over borgmesterens udmelding om lukning af erhvervshavnen. Foto: Jan Jensen

Næstved Sten & Grus om mulig havnelukning: - Nærmest katastrofalt

Indehaver af Næstved Sten & Grus, Flemming Schou, er på ingen måde imponeret over borgmester Carsten Rasmussens sommer-interview, hvor han bebuder lukning af byens erhvervshavn.

- Det er en rigtig uheldig udmelding og dybt skadeligt for det lokale erhvervsliv. Så sent som i dag var der tre kunder, der spurgte mig om havnens fremtid. Hvad skal jeg fortælle dem? Jeg aner det ikke, siger Flemming Schou.

- Du kan trække en streg fra Vemmelev i vest til Herfølge i øst. Alt det grus, der leveres til anlægsopgaver syd for den streg, har vi leveret. Og det vil da være helt ufatteligt dårligt for miljøet, hvis vi skal til at transportere sten og grus fra København fordi erhvervshavnen lukker, siger Flemming Schou.