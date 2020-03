Næstved Seniormotion har aflyst samtlige aktiviteter for at undgå smittespredning blandt ældre. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Næstved Senior Motion aflyser alle aktiviteter

- Situationen omkring coronavirus udvikler sig konstant. Omfanget af virussens konsekvenser forværres nærmest time for time. Og da vi hører til den personkreds som anses for at være i en særlig risikogruppe, hvor det anbefales at der absolut ingen chancer tages, har vi valgt at aflyse alle aktiviteter, fortæller formand for Næstved Senior Motion, Bent Christensen.