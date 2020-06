Hanne Lodal fra Næstved Motorklub sammen med Cornelius Kongshøj, som får en tur på den nye el crosser. Privatfoto

Næstved Motorklub får støtte til miljøvenlig motocross

Næstved - 25. juni 2020 kl. 13:00 Af Mia Than West

Indtil for nylig rådede Næstved Motorklub (NMK) kun over nogle få brugte, almindelige benzindrevne minicrossere til brug for børn, der gerne vil finde ud af om sporten er noget for dem. De kræver en del vedligeholdelse og kan kun i et lille omfang justeres i størrelse og effekt.

Læs også: Farvel til elitecross udskudt

Nu har klubben købt en ny el crosser i børnestørrelse med økonomisk støtte fra DGI og DIF's foreningspulje på 37.000 kroner. Med bevillingen har klubben sat gang i et længe ønsket projekt, der er rettet mod både miljøet, men i lige så høj grad mod nye udøvere af sporten.

- Den nye el crosser løser tre udfordringer med et trylleslag. Idet den er ny og elektrisk, kræver den kun et minimum af vedligeholdelse de næste mange år. Elmotoren er nærmest lydløs, og det muliggør kørsel på mange flere tidspunkter end før uden at øge lyden af motorer hos naboerne, forklarer bestyrelsesformand Peter Mastrup.

- Sidst men ikke mindst kan den nemt justeres i både højde og motoreffekt og passer på den måde til langt flere børn uanset størrelse og evner. Vi ser især frem til at give flere børn mulighed for at komme ned til os og finde ud af, om motocross er en sport for dem, uddyber han.

Et miljømæssigt aspekt Som sportsforening og motorklub løfter Næstved Motorklub (NMK) et samfundsmæssigt ansvar ved at give både unge og gamle mulighed for at udøve deres sport og være en del af et værdifuldt fællesskab.

Da NMK er og bliver en motorklub, er der også et miljømæssigt aspekt, der skal have fokus. Med købet af en ny el crosser har klubben taget det næste store skridt i den retning.

DGI og DIF's foreningspulje uddeler årligt omkring 44 millioner kroner til projekter i idrætsforeninger. Foreningspuljen kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger som medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer.

Der kan søges om op til 300.000 kroner, men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kroner. Puljens midler kommer fra de såkaldte »spillehalsmidler« som Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

