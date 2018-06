Danmarks største solcellepark fylder godt i landskabet på Asnæs. I hvert fald set i droneperspektiv. Solceller er leveringsdygtig i masser af vedvarende energi, når solen skinner. Men flere steder møder de også lokal modstand, da naboerne frygter tab i herligheds- og ejendomsværdi, når landbrugsjorden fyldes med solceller. Foto: Christian Lerche- Lerchenborg

Næstved Kommune udviser rettidig omhu

Næstved - 03. juni 2018 kl. 10:15 Af Niels Kristiansen, Højgaardsvej 10, Rønnede

En grøn omstilling kan ikke ske uden fremsynede initiativtagere, der vil lave risikovillig investeringer i infrastrukturprojekter, som f.eks. solcelleparker.

Fordelen ved solcelleparker er, at de ikke støjer, at de har en max. højde på 2 meter, og at de ved etablering af afskærmende læhegn let kan skjules for både naboer, genboer og forbipasserende, så længe de laves på fladt land. Desuden er der tale om midlertidige anlæg, som kan fjernes igen uden nogen form for spor i landskabet. Fordelen ved at lave solcelleparker på landbrugsjord er, at man netop ikke tager landbrugsjord ud af drift, men i stedet lader jorden afgræsse af får imellem solcellerne og samtidig undgår at både gøde og sprøjte på arealet. Ikke alene giver det en væsentlig CO2-reduktion, men også en væsentlig pesticid- og nitratreduktion på hele arealet, hvilket også er en fordel for vores grundvand. Dertil kommer en betydelig forbedring af biodiversiteten og insekters levevilkår.

Hr. Knarberg har sikkert en dejlig udsigt ud over Gavnøs marker og mener, at han for evigt har købt retten til at disponere over udsigten hen over naboens ejendom, - et princip, som Danmarks Naturfredningsforening altid har sat i højsædet, når den ønsker at forhindre lodsejere i at disponere over egen ejendom. Ville Danmarks Naturfredningsforening, som hér på opfordring fra Hr. Knarberg, protestere på tilsvarende vis, hvis man havde lavet et skovrejsningsprojekt udenfor Hr. Knarberg's vinduer, så han nu var omgivet af skov på 4 sider, i stedet for 3?

Som alle andre infrastruktur-investeringer som højspændingsledninger, kraftværker, veje og jernbaner, er det en afvejning af om hensynet til samfundets udvikling - i dette tilfælde udviklingen af bæredygtig energi - eller som hér omkring 10 nabolodsejeres ønske om for evig tid at disponere over naboens ret til egen ejendom, vejer tungest.

Til forskel fra de fleste andre grønne energianlæg i Danmark, planlægges Gavnø modellen, så vidt jeg forstår, uden offentlig tilskud af nogen art, hvilket også kan glæde Hr. Knarberg's pengepung, så det blandt andet kan gå til at forsyne Hr. Knarberg med statsbetalt fibernet, som han og de samme naboer netop er ved at få indlagt. Sådan fungerer samfundet på godt og ondt. Vi har alle fordele og ulemper ved at være en del af fællesskabet. I dette tilfælde vejer fordelene dog entydigt tungest.