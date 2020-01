Næstved Havn har fået ny kaptajn

- Det er med stor begejstring, at jeg har takket ja til at blive direktør for Næstved Havn. Vi skal skabe en ny beliggenhed for havnen, og vi skal være med til at skabe en helt ny bydel centralt i Næstved. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med et modigt byråd, som sætter handling bag deres visioner og en stærk, engageret havnebestyrelse. Vi skal trække i arbejdstøjet og i gang med møder og dialoger med alle havnens og områdets interessenter, for det bliver et kompliceret anlægsarbejde. Men jeg ved, at når vi griber det rigtigt an fra start, så kan vi skabe store resultater, ikke bare for Næstved, men for hele regionen, siger Flemming Bach.