Næstved Fri Skole version 2

Her er tale om en bygning med to nye store lyse lokaler og et gruppelokale. Lokalerne skal primært bruges til huse overbygningens elever, der hermed får albuerum til at udfolde deres kreativitet og virkelyst. Derudover arbejder skolen på at få sat pavillonens 1. sal i stand, så der bliver endnu mere plads til musisk og teknologisk virke.