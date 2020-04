Det er så herligt at cykle i flok. Men i Næstved Cykel-motion fastholder de, at der kun må trænes to og to. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Jan Sommer

Send til din ven. X Artiklen: Næstved Cykel-motion holder fast: Ingen fællestræning under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved Cykel-motion holder fast: Ingen fællestræning under corona

Næstved - 26. april 2020 kl. 09:35 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du ser dem overalt på landevejen, cykelmotionister der tramper løs under coronakrisen og får luft under cykelhjelmen og god motion i det smukke forårslandskab.

Læs også: Bil brager ind i garage

Men selvom Danmarks Cykle Union har åbnet for klubaktiviteter i begrænset omfang, så fastholder bestyrelsen i Næstved Cykel-motion, at der fortsat er lukket for enhver form for klubtræning.

- Vi kunne godt være meget kreative og sende hold afsted 10 af gangen. Men det har vi valgt ikke at gøre. Vi kører enkeltvis eller to og to og det fortsætter vi med under sundhedskrisen, siger klubformand Poul Larsen.

Han fraråder samtidig medlemmerne at køre i større grupper iført klubtøj. Det sender et dårligt signal om at motionscyklister ikke tager krisen alvorligt, mener Poul Larsen.

- Vi har fået en henvendelse fra en bekymret borger og den tager vi selvfølgelig alvorligt, siger klubformanden.

Coronaløb Klubben mister i denne måned 50.000 kroner i tabte indtægter efter aflysningen af det traditionsrige forårsløb. Derfor har Næstved Cykel-motion tænkt ud af boksen og lancerer i nær fremtid et såkaldt »Corona-stjerneløb« for klubbens medlemmer.

- Vi kører fra Dysted enten enkeltvis eller to og to, og alle får separate starttider, så vi undgår at køre i flok", fortæller Poul Larsen.

Næstved Cykel-motion tæller flere end 250 medlemmer, der kører landevej eller i skoven på mountainbikes.

relaterede artikler

Ingen lokal hjælpepakke til kulturen 20. april 2020 kl. 04:47