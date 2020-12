Næstved Boldklub er tilbage på lokale hænder

- Fabian ønskede at komme videre, så han gav mig carte blanche til at finde en løsning. Det er så endt med, at vi har samlet en lokal ejerkreds fra både erhvervslivet og privatpersoner, hvilket jeg mener er et stærkt signal at sende. Det er ikke tilfældigt, plukkede folk. Det er folk med grønne hjerter, og det har været vigtigt at finde nogen, der kan se sig selv i det her i lang tid, siger Peter Nielsen, der efter alt at dømme fortsætter som direktør i boldklubben.