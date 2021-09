Se billedserie Venstre-kandidaten Diego Cugliotta har fået partiet med i kampagnen for en ny togstation i Mogenstrup. Privatfoto Foto: False

Send til din ven. X Artiklen: Næste stop Mogenstrup: Venstre går til valg på ny station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Næste stop Mogenstrup: Venstre går til valg på ny station

Næstved - 02. september 2021 kl. 05:36 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Den ligger lige til højrebenet.

Sådan lyder det fra Diego Gugliotta, nummer fem på Venstres liste til det kommende kommunalvalg. Han bor selv i Mogenstrup og har nu fået partiets opbakning til at realisere idéen om en ny togstation i Mogenstrup - i forlængelse af det kommende DSB-værksted for foden af Fårebakkerne.

- Vi vil arbejde seriøst for at forsøge at få toget til at stoppe i Mogenstrup. Det bliver ikke nemt, men det virker ikke umuligt hvis vi alle, og især på tværs af kommunens politiske partier arbejder for sagen, argumenterer Diego Cugliotta.

Han erkender i samme åndedrag, at det vil kræve noget af et lobbyarbejde at få overbevist Folketinget samt ikke mindst DSB og BaneDanmark om at togene skal stoppe i Mogenstrup.

Flere fordele

Til gengæld fordelene står i kø, både for den hastigt voksende parcelhusby 10 kilometer syd for Næstved og for de mange medarbejdere på det kommende værksted til servicering af fremtidens elektriske togtrafik, mener Cugliotta.

- DSB's medarbejdere får kortere rejsetid med en station eller trinbræt i Mogenstrup og ikke mindst vil det give øget fleksibilitet for de unge i den gamle Fladså Kommune, da toget stopper ved Næstved og Næstved Nord Station med alle uddannelsesinstitutionerne lige indenfor rækkevidde.

Han mener også at kommunens kommende svømmehalsbyggeri ved Stenlængegård giver gode argumenter for et togstop i Mogenstrup.

- Det nye svømmehalsbyggeri skal være en gevinst for alle i kommunen og med et stop fra Mogenstrup til Næstved Nord Station bliver det nemt for folk i Fladså at nå frem til svømmehallen, lyder argumentet fra Venstre-kandidaten.

Sjællandske har forhørt sig hos både DSB og BaneDanmark om mulighederne for en kommende station eller trinbræt i Mogenstrup, men DSB melder pas og BaneDanmark har valgt ikke at svare på henvendelsen.

Borgmesteren afviser

Det vil borgmester Carsten Rasmussen (S) til gengæld godt. Han mener ikke det er realistisk med et togstop i Mogenstrup, ja faktisk temmelig urealistisk, da et yderligere togstop kun vil forlænge rejsetiden for de i forvejen hårdt prøvede pendlere.

- Hver gang et tog skal stoppe ved en station koster det fem minutter i rejsetid. Det tror jeg hverken DSB eller pendlerne er interesserede i, siger borgmesteren.

Han opfordrer i stedet borgerne i Mogenstrup til at ofre de 10 minutter det tager at køre op til parkeringshuset på Rampen og derfra tage toget ind mod Hovedstaden.

- I min optik skal toget være en smidig og hurtig transportmulighed. Det bliver det ikke med yderligere et togstop, og snart går det hele noget hurtigere ind mod København, når de første af Siemens el-lokomotiver indsættes på strækningen 14. oktober.

DSB-værkstedet i Mogenstrup ventes indviet i 2025. Her er det planen, at omkring 100 medarbejdere skal servicere og reparere de nyindkøbte el-lokomotiver og togstammer samt de eksisterende dobbeltdækkere i regionaltrafikken på Sydbanen.