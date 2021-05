Se billedserie De nye tegninger til Næssis historier er tegnet af Maria Wolder fra Billedskolen.

Næssis sange bliver til nye digitale historier

Næstved - 01. maj 2021 kl. 10:37 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Fra mandag den 3. maj kan man lytte til historiefortællinger om den populære drage Næssi, som de fleste børn i Næstved kender.

Sangene bliver til digitale historier og kan findes på Næssis gratis APP, hvor der i forvejen er sange og musikvideoer.

Hver historie udspringer af en af de kendte Næssi-sange, der er skrevet og komponeret af Ulla Abdullas Cocobongoband. Blandt andet kan børnene høre »Historien om Næssis cykeltur«, som er inspireret af sangen »Næssi på cykeltur«. Til hver historie hører en række tegninger, der viser Næssi i både velkendte og helt nye situationer, fortæller børnekulturkonsulent i Næstved Kommune, Katrine Gjesing.

- Man kan sige, at historierne bygger oven på de kendte sange, men med flere detaljer, som giver børnene et endnu større kendskab til Næssi. Børnene kan også se frem til at opleve Næssi i mere dramatiske sammenhænge end hidtil. For eksempel taber han en kage og vælter på sin cykel, fortæller Katrine Gjesing, der forsikrer, at alle historier ender godt til sidst.

Nye digitale vendespil Udover historier og finurlige tegninger kan børnene også kaste sig over nye digitale vendespil på Næssis APP. Vendespillene indeholder ord fra de nye historier om Næssi, og det er naturligvis Næssis stemme, børnene lytter til, mens de leger med vendespillene.

I løbet af maj lanceres tre nye historier om Næssi, og der er flere historier på vej. Til maj 2022 forventes der at være hele ni historier om Næssi tilgængelige på Næssis APP.

De nye historier er forfattet og indtalt af skuespiller Steffen Sommerstedt fra Teatret Aspendos, mens de tilhørende tegninger er tegnet af billedkunstner Maria Wolder fra Billedskolen.

Understøtte sprogstart Idéen til historierne udspringer af et brobygningsprojekt i dagtilbudsområde Nord og på Susåskolen med fokus på sprog. Udover at Næssis kendte og elskede univers nu vokser sig større, har projektet nemlig også til formål at understøtte den tidlige sprogstart for de 0 til 6-årige i hele Næstved Kommune på en legende og fantasifuld måde.

- De nye tiltag præsenterer de 0 til 6-årige for forskellige temaer gennem sang, spil og historiefortælling. På den måde får børnene en øget forståelse for nye ord, begreber og vendinger indenfor det pågældende tema, fortæller Susanne Fjellerad, der er sprog- og læsekonsulent i Næstved Kommune.

Skolens planer Historierne om Næssi skal give børnene lyst til at lytte til højtlæsning og lægge op til efterfølgende dialog. Begge dele for at understøtte udviklingen af ordforråd og den generelle sprogforståelse.

Skoleleder på Susåskolen, Stefan Gents, glæder sig til at opleve, hvordan de nye historier bliver taget imod, og hvordan de fremover kan integreres i det pædagogiske arbejde.

- På sigt har vi planer om at klæde både forældre og pædagogisk personale på til at anvende de nye historier om Næssi som led i den tidlige sprogstart, oplyser Stefan Gents.

Næssis APP er gratis og downloades i App Store og øvrige tjenester.

:»Historien om Næssis cykeltur« - der er inspireret af sangen »Næssi på cykeltur« - bliver fra mandag den 3. maj tilgængelig som digital fortælling via Næssis gratis APP. Foto: Jens Wollesen