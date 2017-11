- Hvis jeg havde talt i den mobil, havde jeg betalt bøden. Men jeg gider ikke finde mig i at få en bøde for noget, jeg ikke har gjort. Jeg tager den hele vejen til landsretten. Det er ikke i orden, det her, siger Kasper Herbst, som her demonstrerer, hvordan han sad i bilen. Foto: Privatfoto

Nægter at betale bøde for mobilsnak: Tager sagen helt til landsretten

Næstved - 27. november 2017 kl. 09:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kasper Herbst blev standset af politiet ved Rådmandshaven i Næstved den 27. marts og fik en bøde på 1500 kroner for at tale i mobiltelefon under kørslen. Den 26-årige bilist stod efterfølgende frem og fortalte, at han ville tage sagen i retten. Han nægter at have talt i telefon men siger, at han hvilede hovedet mod sin venstre hånd, mens han kørte.

Sagen er nu afgjort, og bøden står ved magt. Retten i Næstved valgte at følge den ene betjents forklaring om, at Kasper Herbst blev spottet på Vordingborgvej, og at han talte i en telefon med et røgfarvet cover.

- Men mit cover er brunt. Jeg havde også taget papirer med i retten, som viste, at jeg ikke havde talt i telefon på det tidspunkt, som de påstår. Desuden har jeg et bluetooth-headset i bilen, som fungerer automatisk, så telefonen lå ved siden af anlægget. At jeg skulle have haft den i hånden, hænger ikke sammen, fortæller en ærgerlig Kasper Herbst til Sjællandske.

- Dommeren valgte så at tro mere på betjentens forklaring. Jeg synes, systemet er korrupt, tilføjer han.

Kasper Herbst vil under ingen omstændigheder betale bøden, og han har allerede indsendt de nødvendige papirer, så sagen kan komme for Østre Landsret.

- Jeg nægter at betale. Hvis landsretten stadfæster dommen, må jeg jo æde den, men så tager jeg de seks dage i fængsel, det koster, hvis bøden ikke bliver betalt, lyder det fra bilisten.

Det gør ham ikke noget, at det sandsynligvis kommer til at koste mange flere penge at føre sagen videre, fremfor bare at betale nu.

- Jeg ved ikke, hvad det kommer til at koste mig. Det er også lige meget. Jeg vil bare gerne have rettens ord for, at jeg ikke har talt i telefon på det tidspunkt, slutter Kasper Herbst.