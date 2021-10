NDonje Francis håber stadig på at åbne sin egen pub på Vordingborgvej 55. Foto: Kim Palm

Naboerne klager stadig, men drømmen om Café 55 lever endnu

Næstved - 22. oktober 2021

I løbet af sommeren har naboer til den tidligere Café 55 klaget mere end 50 gange på grund af støj, høj musik og uro i området.

Som Sjællandske fortalte om i august, har der sommeren igennem været frit spil for festerne på adressen for lejerne NDonje Francis og Kasper Elgarth-Bærendsen på Vordingborgvej 55 - til stor frustration for de omkringboende.

De to venner overtog i foråret lokalerne, flyttede ind og drømmer om at åbne en pub med alkoholbevilling. De har dog taget forskud på glæderne, og de mange fester fik i august både Næstved Kommune, politiet, naboer og udlejer til at henvende sig. Alligevel er festerne fortsat i oktober - dog i et mindre omfang. Men den lavere festaktivitet har ikke mildnet naboernes syn på sagen.

- Jeg har aldrig oplevet mennesker med så lidt respekt for deres omgivelser, lyder det fra en nabo, der ønsker at være anonym.

Naboen har ringet mindst 50 gange til politiet siden foråret og klaget over de vilde fester. Også i denne uge har der været fest på adressen, fortæller naboen. Også her blev politiet tilkaldt.

Men siden artiklerne udkom i august, er der kommet mere ro på i den gamle Café 55, fortæller naboen. Situationen er i hvert fald ikke blevet værre.

Alligevel er naboen frustreret over den manglende indgriben fra politiet, kommunen og udlejer. Festerne kan i princippet fortsætte, og tanken om en permanent bevilling giver i hvert fald ikke roligere nattesøvn, lyder det.

Harmoni med naboerne NDonje Francis arbejder stadig ihærdigt på at gøre det gamle brune værtshus til en velfungerende pub, som lever i harmoni med naboerne.

Han erkender, at der denne sommer ikke ligefrem har været harmoni mellem ham selv og den nabo, der har kontaktet politiet 50 gange. Han er ked af at konflikten er nået så langt, og siden henvendelsen fra kommunen, artiklerne i Sjællandske og en dialog med sin udlejer, er festerne og støjen begrænset, fortæller han.

- Vi har virkelig forsøgt at holde støjen nede, og jeg har kun holdt tre fester siden. De gange har jeg gjort alt hvad jeg kunne for at få mine venner til at vise hensyn, siger NDonje Francis. Når pubben åbner skal det være med bedre isolering ved vinduerne, og en generelt bedre afskærmning fra naboerne, fortæller han. Det har ifølge ham bare taget lang tid at få på plads. Den 20-årige lejer ønsker ikke at være uvenner med naboerne, og han håber på at kunne mødes med de naboer, som har oplevet gener i forbindelse med festerne.

- Jeg ønsker ikke at ødelægge den gode stemning, og vi vil virkelig ikke miste chancen for at skabe denne her pub, fortæller han.

Lover at skrue ned Mens antallet af fester på Vordingborgvej 55 ifølge DNonje Francis er skruet ned til et minimum har vennerne og ham i stedet benyttet sig af de genåbnede natklubber. NDonje Francis veninde, som nu er med i projektet i stedet for Kasper Elgarth-Bærendsen, har søgt kommunen om alkoholbevilling, men ventetiden kan være lang. Indtil da lover NDonje Francis at skrue ned for de mange fester på adressen.

- Vi har allerede hygget os mange timer på Crazy Daisy, og det kommer vi til mange gange igen, fortæller han.

Boligerne på Café 55 udlejes af Andreas Westergård. Han bor ikke selv i Næstved og har ikke selv set omfanget af festerne på adressen. Han ærgrer sig over, at konflikten mellem naboerne er nået til dette punkt, og han har været i kontakt med NDonje Francis og de sure naboer.

- Jeg ønsker selvfølgelig ikke denne situation, men jeg kan på nuværende tidspunkt ikke gøre så meget. Det er en svær proces, men jeg er glad for at være blevet gjort opmærksom på problemet, siger han.