Se billedserie Et større område ved Uffesvej i Næstved blev tirsdag spærret af. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Naboer så død kvinde i gård: Det peger politiets undersøgelser på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer så død kvinde i gård: Det peger politiets undersøgelser på

Næstved - 31. marts 2021 kl. 11:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Politiet var massivt tilstede på Uffesvej i Næstved, hvor man undersøgte et mistænkeligt forhold. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter tirsdag eftermiddag.

Læs også: Sognepræst frikendt

- Politiet er i øjeblikket i området ved Uffesvej i Næstved, hvor et mistænkeligt forhold anmeldt kl. 12.41 undersøges. Der kan ikke oplyses yderligere på nuværende tidspunkt. Der vil tilgå yderligere oplysninger dog ingen tidshorisont herom. Dbh. Vagtchefen«, skriver de.

Derefter var der tavshed.

Teknikere på vej Sjællandskes reporter var hurtigt på stedet og kunne fortælle, at et større område ved Uffesvej var spærret af, og hundepatruljer var i gang med at afsøge området. Naboer på stedet fortalte, at de havde set en død kvinde ligge i gården, som blev forsøgt genoplivet.

Politiinspektør Kim Kliver var også til stede, men ønskede ikke at uddybe, hvorfor politiet var i området. Han fortalte dog, at de afventede, at der skulle komme kriminalteknikere fra København.

Klokken 16 oplyste politiet på Twitter, at de havde valgt at sende en drone i luften i forbindelse med de undersøgelser, der foregik.

Ingen forbrydelse Først på aftenen var der igen sparsomme oplysninger fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der nu kunne fortælle, at der var fundet en livløs kvinde i en baggård til en ejendom på Uffesvej i Næstved.

Kvinden blev, kort efter at hun var fundet, erklæret død, og politiet har i løbet af eftermiddagen gennemført kriminaltekniske undersøgelser på findestedet. Kvinden er ikke endeligt identificeret, men meget peger på, at der er tale om en 72-årig kvinde fra Næstved.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fortæller, at der ikke er noget i politiets foreløbige undersøgelser, der peger i retning af, at der er foregået et kriminelt forhold.

relaterede artikler

19-årig kvinde dømt for at dele børneporno på Facebook 30. marts 2021 kl. 21:21