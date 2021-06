På Vinderuphøjvej 1 er Tybjerggaard Breeding A/S ved at forberede opførslen af 9500 kvadratmeter svineproduktionsanlæg. Foto: Rikke Bondesen

Send til din ven. X Artiklen: Naboer raser over svinefarm: Gravemaskiner er tyvstartet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Naboer raser over svinefarm: Gravemaskiner er tyvstartet

Næstved - 04. juni 2021 kl. 04:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Svineproducenten Tyberggaard Breeding A/S fik i sidste uge miljøgodkendt byggeriet af et gigantisk svineproduktionsanlæg på Vinderuphøjvej 1 udenfor Glumsø. Anlægget bliver på knapt 9.500 kvadratmeter og skal producere op til 45.000 slagtesvin om året.

Hurtigt i gang Allerede i denne uge er maskinerne rykket ind for at gøre klar til byggeriet. Torsdag blev de første byggematerialer i form af armeringsjern afleveret på adressen, selv om Næstved Kommune endnu ikke har givet en byggetilladelse.

- Vi er gået i gang med at flytte noget jord, så der kan blive gjort klar til at selve byggeriet kan starte. Det må vil godt, siger bygeherren, Kasper Jeppesen fra Tybjerggaard.

Ifølge byggesagsafdelingen i Næstved Kommune kan han regne med at byggetilladelsen kommer i løbet af de næste par uger, og det er ikke forbudt at begynde jordarbejdet inden tilladelsen er i hus.

Naboer vrede Men naboerne til det kommende svineanlæg og Miljøforeningen for Gammel Susåland har klaget til kommunen over at arbejdet allerede er påbegyndt før tilladelsen er givet.

- Vi mener at det er respektløst og urimeligt at de går i gang inden de har fået lov, siger formand for Miljøforeningen, Charlotte Eliassen.

Hun mener det til klæde Tybjerggaard at

- Hvis vi andre går i gang med at bygge en garage inden byggetilladelse er givet får vi besked om at stoppe. Miljøforeningen forventer klart, at Næstved Kommune træder i karakter og får lukket ned for byggeriet indtil de nødvendige tilladelser er klar, fortsætter hun.

Borgmester Carsten Rasmussen giver Miljøforeningen ret i, at miljøgodkendelsen ikke er ensbetydende med at man må gå i gang med byggeriet.

- Men man må godt få materialer hjem og grave i jorden, siger Carsten Rasmussen

Vil klage over godkendelse

Miljøforeningen for Gammel Susåland har i høringsperioden til miljøgodkendelsen af svinebyggeriet kommet med en hel rækker indsigelser mod byggeriet, som dog ikke er blevet hørt. Foreningen erkender, at den har tabt i første omgang, men vil nu påklage miljøgodkendelsen til miljø- og fødevareklagenævnet inden den 24. juni. En klage har dog ikke opsættende virkning, og det betyder at klagen ikke bremser et igangværende byggeri.

- Derfor er der ikke ligegyldigt at de faktisk er begyndt at lægge an til at bygge inden byggetilladelsen er givet, siger Charlotte Eliassen, formand for Miljøforeningen for Gammel Susåland.

Kommunens brev Borgmester Carsten Rasmussen sendte i marts et brev til regeringen, hvor han på byrådets vegne opfordrede til at man ændrer den lovgivning der fratager kommunerne retten til at bestemme hvor landbrugsvirksomheder må udvide produktionen.

- Jeg ser gerne at vi havde indflydelse på hvor i vores kommune de store landbrug skal ligge. Det har vi ikke i dag, hvor vi ikke kan sige nej, så længe miljøreglerne bliver overholdt, siger Carsten Rasmussen.

relaterede artikler

Radikale: Byråd bør kunne sige nej til mega svinefarme 18. marts 2021 kl. 04:48

Miljøforening: Svinestald vil være en øjebæ i landskabet 19. februar 2021 kl. 10:59

Miljøforening til kamp: Byråd bør blande sig i sag om gigantisk svinefarm 05. januar 2021 kl. 18:50