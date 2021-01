Vinterbaderne i Glumsø drømmer om en sauna efter badeturen. Naboerne siger nej. Det samme gør kommunen. Billedet her er taget ved indvielsen af badebroen for et år siden. Foto: Anna C. Møhl

Naboer protesterer: Nej tak til permanent sauna ved Glumsø Sø

Sådan lyder planen blandt vinterbaderne i Glumsø. Den lille forening af friske seniorer har i samråd med lokalrådet derfor søgt kommunen om tilladelse til at opstille en permanent sauna. En træbygning på 36 kvadratmeter med sauna og omklædning, placeret for foden af badebroen ved anlægget i Glumsø.

