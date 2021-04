Henrik Groth Andersen bor på Sparresholmvej og skal benytte Denderupvej for at komme ud på Rute 54. Særligt i højsæsonen er det så godt som umuligt at svinge mod Næstved, fortæller han. Fotos: Kim Rasmussen

Naboer presses af Skovtårnet: Vi kan ikke komme ud på landevejen

Men siden indvielsen af Sydsjællands største turistattraktion, Skovtårnet, i 2019 er idyllen blevet truet af tæt trafik. Trafikken til og fra Camp Adventure, der også byder på trætopbane og luksuscamping, foregår nemlig ad den lille snoede skovvej som Henrik Groth Andersen og alle de andre fra Sørup, Dysted og Everdrup må benytte sig af for at komme ud på Rute 54.

Henrik Groth Andersen nyder sit otium i et ældre gult bondehus på Sparresholmsvej. Et lille hjørne af Paradis, med klukkende fasaner og hoppende harer i haven. Lige ved skov, sø og det smukke gamle gods, Sparresholm.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her