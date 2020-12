Charlotte Eliassen er nabo og formand for Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn. Privatfoto

Naboer frygter lugt, larm og sygdom fra 45.000 svin

En af Danmarks største svineproducenter, Tybjergaard Agri Aps, vil bygge Sjællands måske størte anlæg til produktion af slagtesvin et par kilometer udenfor Glumsø. I begyndelsen af det nye år sendes udkastet til en miljøgodkendelse af svinefarmen i høring, og bliver byggeriet godkendt, forventer svineproducent Kasper Jeppesen at kunne går i gang med producere 45,000 slagtesvin om året fra næste årsskifte. Naboerne har netop dannet Miljøforeningen Gammel Susåland og Omegn for at kæmpe imod et anlæg af den størrelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her