Se billedserie Leif Kronblad (tv.) og Henrik Paulsen føler sig voldsomt chikaneret af landmand Søren Hansen. De står her ved det sted, hvor landmanden første gang placerede døde og utildækkede grise. Presenningen, som ikke har været i brug, ligger stadig på jorden.

Naboer anmelder landmand efter chikane med døde grise

Næstved - 26. marts 2018 kl. 06:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er enormt ulækkert at få placeret døde grise midt i sin have.

Det siger Henrik Paulsen, der er beboer på Højbjergvej ved Fuglebjerg. To naboer fra vejen har uafhængigt af hinanden klaget til Næstved Kommune over, at landmand Søren Hansen, der ejer Brødreskærgaard på Højbjergvej 10A, har placeret døde og utildækkede grise med åbne sår klods op af den nærmeste nabos have. Beboerne frygter for smittefare og mener, det er direkte ulovligt ikke at overdække de døde dyr, som skal afhentes til destruktion.

- Det er ikke normal adfærd, og det er ikke gavnligt for landbruget. Andre landbrug placerer ikke døde grise på den måde, pointerer Leif Kronblad.

Baggrunden for klagerne er en længerevarende nabokonflikt, der startede tilbage i 2014. Her ansøgte Søren Hansen om tilladelse til at udvide svinefarmen fra godt 11.000 til godt 58.000 svin. Straks efter sendte en række beboere fra Højbjerg og Sneslev en indsigelse til Næstved Kommune mod udvidelsen af svinefarmen, og det har tilsyneladende sat gang i en nabokrig.

Henrik Paulsen er Leif Kronblad er slet ikke i tvivl om, at det er dybt ulovligt, at Søren Hansen placerer utildækkede døde grise på jorden tæt på naboens have. De har derfor på vegne af Foreningen til Bevarelse af Højbjerg og Omegns Natur og Miljø anmeldt Søren Hansen til Fødevarestyrelsen.

Centerchef i Center for Plan og Miljø i Næstved Kommune, Pernille Balslev-Erichsen, fortæller, at deres rolle som myndighed er at føre tilsyn i forhold til miljømæssige gener og uhygiejniske forhold. De mener ikke, at der i det konkrete tilfælde er tale om en miljømæssig gene eller direkte uhygiejniske forhold.

Landmand Søren Hansen er ikke vendt tilbage på Sjællandskes henvendelser.

