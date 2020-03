Se billedserie 6-årige Ofelia går i 0. klasse og er her i gang med at lave forskellige opgaver i dansk. Vi har indrettet en arbejdsplads til hende i soveværelset. Fotos: Mia Than West

Når verden pludselig forandres

Næstved - 23. marts 2020 kl. 13:17 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 minutter.

Aldrig har jeg brugt tidtagningsfunktionen på min iPhone så meget, som jeg har gjort de seneste dage. Den er blevet min allerbedste ven og fortæller mig, når det er tid til næste punkt på dagsordenen.

Som dagbladsjournalist er jeg sendt hjem for at arbejde, mens corona-krisen raser. Mine to børn er også sendt hjem fra skole. Dagene er skemalagt - time for time - ellers mister jeg fuldstændig overblikket og troen på, at vi nok skal komme igennen de næste mange uger.

Når de 20 minutter er gået, er dagens frilæsning overstået, og så er det blevet tid til at skrive resume. Det skal sendes til læreren hver dag. Derefter skal der laves forskellige grammatikopgaver, og så er dansk klaret.

Platforme nede Min søn Elias går i 4. klasse og er derfor blandt de mange børn, der ikke længere må møde op fysisk i skolen på grund af coronavirus. Undervisningen er ikke suspenderet og fortsætter derfor hjemme via forskellige digitale platforme.

Flere af platformene kan dog ikke modstå presset. MinUddannelse er nede, og dagens resume kan derfor ikke afleveres - det må blive senere. Jeg kan mærke presset og frustrationerne.

Afbryder interview Fra soveværelset lyder et rungende »moooarrrrr«. Det er min datter Ofelia, der endnu en gang har brug for min hjælp. Hun går i 0. klasse og er langt fra lige så selvkørende som sin storebror.

Jeg kan ikke hjælpe lige nu, da jeg er i gang med at interviewe i telefonen. Jeg skælder ud og siger, hun må vente, til jeg er færdig. Jeg føler mig som verdens dårligste mor, men artiklerne til morgendagens avis skriver jo ikke sig selv.

Det får dog ikke min datter til at stoppe med at kalde. Tværtimod. Jeg forsøger at holde humøret oppe og bevare roen. Men hun kalder højere og højere, og jeg kan mærke varmen brede sig i mit ansigt.

Jeg bliver nødt til at afbryde interviewet for en stund. Jeg kan ikke høre, hvad manden i den anden ende siger. Det er simpelthen for pinligt, tænker jeg. Han tager det heldigvis ganske roligt - i modsætning til mig selv.

Frikvarter med Fortnite I stuen sidder min søn foran computeren og venter i kø for at komme ind på MatematikFessor, hvor dagens matematikopgaver skal løses. Den skriver 43 minutter. Det er vist blevet tid til frikvarter. En tiltrængt pause for både min søn og jeg.

Frikvarteret bruges ikke udendørs, som i skolen, men på drengeværelset, hvor der spilles Fortnite og GTA med vennerne. Jeg sætter endnu en gang tiden - denne gang til 30 minutter. Når min iPhone bimler, så ved Elias, at frikvarteret er slut, og det er tid til dagens næste opgave.

Sendt hjem uden løn Tanken at føle sig utilstrækkelig strejfer mig mange gange i løbet af dagen. Er det nu godt nok, det børnene får lavet? Kan de følge med i undervisningen, når de kommer tilbage i skole?

Jeg bliver endnu mere presset og frustreret over ikke at kunne træde til, når børnene kalder og har brug for hjælp. Men jeg har et arbejde at passe, og deadline nærmer sig.

Det bliver heldigvis nemmere de næste mange uger. Min mand er én blandt rigtig mange ansatte i den private sektor, der er blevet sendt hjem uden løn - foreløbig til den 14. april.

Det er selvfølgelig en hård nød at knække. Men nu kan han da tage sig af hjemmeskolen, mens jeg passer mit arbejde.

