Når livet sætter voldsomme spor

Omkring 40 kvinder i de fleste aldre og nogle ganske få herre havde valgt at bruge et par timer onsdag aften i Næstved på at høre frygtelige historier om seksuelt misbrug i barndommen og flere andre former for misbrug. Og om hvad det gør ved mennesker, når de bliver ældre - de såkaldte senfølger.

Det skriver Sjællandske.

Pia Hoffmann gik ikke i dybden med de fysiske overgreb, hun havde været udsat for af blandt andre en nabo og sin biologiske far, men forstod alligevel via den psykiske terror, hun havde været udsat for, især fra sin stedfar, at anskueliggøre, hvor ødelæggende det er ikke at have et sted, hvor man kan føle sig sikker.