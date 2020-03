Sjællandskes journalist Ida Steenfeldt Andersen gør sig tanker om de følelser, der strømmede igennem hende i to døgn, mens hun ventede svar på en vens coronatest. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Når det hele kommer tæt på - tanker fra coronakarantænen

Næstved - 13. marts 2020 kl. 10:00 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg kiggede på min revnede iPhone-skærm et par sekunder efter, at jeg havde læst beskeden færdig.

- Oliver er ved at blive testet for coronavirus, stod der.

Oliver, altså min gode ven, som jeg havde tilbragt søndagen med i en håndboldhal, havde krammet både hej og farvel, og som - jo vist - var lidt snottet, men ikke noget bemærkelsesværdigt. Nu var det blevet tirsdag formiddag, og jeg var frisk og rask, som jeg plejer at være.

- For fanden, når jeg lige at få sagt stille, før min kollega kigger på mig at spørge, hvad jeg sukker for.

Jeg forklarer hende situationen, og hun går automatisk et par skidt væk fra mig.

- Ej, rolig nu. Jeg har ingen symptomer, og det er ikke noget, der skal køres op, siger jeg roligt, men bestemt.

Men det var den myndighedsfælles hotline hos Sundhedsstyrelsen, der rådgiver borgere, sundhedspersonale, kommuner, lufthavne, rejsende og virksomheder om coronavirus ikke helt enig med mig i.

- Vi anbefaler dig at være sammen med så få mennesker som muligt, indtil der er klarhed over din vens tilstand, sagde de til mig, da jeg ringede for at være på den sikre side.

Svaret på Olivers prøver ville komme onsdag inden klokken 16. Dermed blev resten af tirsdagen og hele onsdagen med ét selvskrevne hjemmearbejdsdage.

På den 40 minutter lange køretur hjem fra Næstved til Skælskør forsøgte jeg at spole filmen tilbage til tiden efter krammeriet med Oliver. Havde han hostet i min retning? Pudsede han næse? Kunne jeg have båret nogle bakterier med mig videre, som kunne være farlige for andre end mig selv?

Jeg havde det jo godt, så frygten for, at coronavirussen var vandret hele vejen fra et kinesisk madmarked og ned i mine luftveje var ikke så stor.

Mine bekymringer gik på hverdagen for dem, der bliver sat i hjemmekarantæne eller smittet. Som journalist kan man trods alt skrive hjemmefra og ordne interviews gennem telefonen.

Men hvad med de mennesker, hvis arbejde kræver tæt kontakt med andre mennesker?

Skolelærere og børnehavepædagoger, der er udsat for hundredvis af grønne 11-taller om dagen, i form af snot løbende fra næse til overlæbe hos børn, der kun nyser i ærmet, hvis de tilfældigvis er midt i et dab (Wikipedia beskriver et dab som et dansetræk, hvor danseren gentagne gange trykker hovedet ned ved indersiden af albuen og strække den anden arm ca. 60 ° i vejret, red.), når nyset overmander dem?

Sundhedspersonale, der har viet deres liv til at passe på de svage og sårbare i samfundet, men som samtidig risikerer at bære den potentielt dødbringende bakterie med sig hjem eller selv blive ramt?

Og hvad med dem, der ikke nødvendigvis er i sundhedssystemet på grund af corona, men som må væbne sig med tålmodighed på grund af smittefare?

Jeg forestiller mig, at det kan være en smule svært at håndtere, hvis man bliver forsinket i sin kræftbehandling, fordi der ikke er nok sundhedspersonale til at varetage opgaven.

Onsdag eftermiddag fik jeg en melding om, at Oliver kan gå fri af coronaens klør i denne omgang.

Og selv om jeg ikke på noget tidspunkt nåede at være bange for at være smittet, så har de seneste dages tvungen hjemmearbejde gjort mig bevidst om, hvor hurtigt tingene kan gå, og hvor tæt på det hele kommer.