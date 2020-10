Udviklingsdirektør i NK Forsyning Peter Hougaard fastslår, at forsyningen kun har ansvaret for offentlige kloakker. På privat grund er det ejers ansvar. Arkivfoto

NK Forsyning: Det er ikke vores ansvar

Næstved - 27. oktober 2020 kl. 07:12 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Det er beklageligt, men vi har intet ansvar for kloakering på privat grund.

Sådan lyder svaret fra NK Forsynings udviklingsdirektør Peter Hougaard i sagen fra Herlufmagle, hvor 86-årige Kirsten Jensen i 19 år har ledt spildevand ud i regnvandsbassinet fordi kloakmesteren ved en fejl havde tilsluttet afløbet forkert.

Alle laver fejl Peter Hougaard henholder sig til, at NK Forsyning kun har ansvaret for den offentlige del af kloaknettet. På privat grund er det ejers eget ansvar at kloakken er tilsluttet korrekt, fastslår han.

- Det er ikke første gang, vi hører om det, og jeg har hørt om noget, der var værre. Vi er jo mennesker alle sammen, og alle kan begå fejl - selv journalister, siger Peter Hougaard.

Han er nu i gang med at finde ud af, hvordan NK Forsyning opdagede fejlen, der har stået på i næsten 20 år.

- Det er typisk ved hjælp af kloak-tv, vi finder sådan en fejl. Vi ser måske en vatpind i regnvandsbassinet og tænker: Hvor kommer den fra? Og så går vi baglæns i systemet og finder ud af, hvor forureningen stammer fra, forklarer Peter Hougaard.

Hjælp på vej I Parcelhusejernes Landsorganisation har sagen vakt interesse. Landsformand Allan Malskær tilbyder familien at kontakte foreningen for at se om de kan hjælpe.

- Hvis det lykkedes familien at finde en advokat, der vil tage sagen, vil vi gerne yde assistance. Jeg synes, at forsyningsselskabet har et stort ansvar her. Det er deres opgave at tilse, at der ikke kommer fækalier i regnvandsbassinet. At sådan en fejl først bliver opdaget efter 19 år er helt forkasteligt, siger Allan Malskær.

Han tror derimod, det bliver umuligt at forsøge sig hos kloakmesteren, der har ansvaret for fejlen.

- Håndværkere har ikke forsikringer, hvor erstatningsansvaret rækker 20 år tilbage. Den præmie er umulig at betale, siger Allan Malskær.

Det har ikke været muligt for Sjællandske at indhente en kommentar fra kloakfirmaet Poul Larsen, der i 2001 stod for kloakeringen af Kirsten Jensens nybyggede parcelhus i Herlufmagle.

