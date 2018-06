Arena Næstved er blevet hjemmebane nummer to for de populære håndboldkvinder fra Nykøbing Falster. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

NFH overvejer arenaen efter stor prisstigning

Næstved - 07. juni 2018

Nykøbing Falster Håndbold har høstet store resultater og mange fans i Arena Næstved. Men det er langfra sikkert, at falstringerne, der sluttede på fjerdepladsen i indeværende sæson, kommer til Næstved for at afvikle deres Euro Leauge-kampe.

Klubben håber i stedet på at få dispensation fra det internationale håndboldforbund til at kunne afvikle deres hjemmekampe i den noget mindre hal i Nykøbing.

- Sidste sæson i Champions League var det et krav, at kampene skulle afvikles i en større hal, og vi valgte Arena Næstved. I den kommende sæson spiller vi Euro League, og her er kravene ikke nær så skrappe. Samtidig er vi blevet præsenteret for en væsentlig prisstigning for at få lov at spille i Arena Næstved. Det indgår naturligvis også i vores overvejelser, siger NFH's eventchef, Søren Jacobsen.

På et bestyrelsesmøde den 11. juni afgør Nykøbing Falster Håndbold således om klubben vil satse på primært at spille i egen hal eller for flere tusinde fans i Arena Næstved. Hvis NFH fravælger Arena Næstved kan kæmpehallen dermed stå helt uden sportshold i den kommende sæson. Forhandlingerne med Team FOG Næstved brød sammen i sidste uge, efter at klubdirektør Andreas Larsen gik i pressen og fortalte om de varslede prisstigninger, der truer klubben på eksistensen og som kan føre til at Sjællands bedste baskethold dropper arenaen og rykker ind i den gamle Næstved-hal.