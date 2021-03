NETOP NU: Politiet undersøger mistænkeligt forhold: Naboer har set død kvinde i gården

Sjællandskes reporter på stedet fortæller, at et større område ved Uffesvej er spærret af, og hundepatruljer er i gang med at afsøge området. Naboer på stedet fortæller, at de har set en død kvinde liggende i gården, som er forsøgt genoplivet.