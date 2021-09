Se billedserie Rune Håkonssen modtager behandling med NADA-nålene. Fotos: Jeppe Sahlholdt

NADA-nåle, røde pølser og rockmusik: Præstemarken fejrer 10 års jubilæum

Næstved - 15. september 2021 kl. 16:05 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Næstved: 39-årige Jonas Håkonssen sidder afslappet og spiller sine akkorder på en akustisk guitar.

Han sidder i en af sofaerne på støttecaféen Præstemarken. Stine Bjerre Christiansen gør ham selskab i sofaen. Hun er pædagog på stedet.

I hendes afsprittede hænder holder hun en håndfuld orange nåle. En efter en sætter hun nålene i ørene på Jonas, mens han spiller videre på sin guitar. Under NADA-behandlingen sættes fem sterile engangsnåle i hvert øre. Nålene skal sidde i ørene i 45 minutter, og for at få den fulde effekt af behandlingen, bør Jonas Håkonssen sidde stille og slappe af imens.

Det gør han, men han kan alligevel ikke slippe guitarens strenge.

Han har været gæst på Præstemarken i en del år efterhånden. Behandlingen har han prøvet et par gange nu, og den får ham altid til at slappe af.

Det er Stine Bjerre Christiansen, der har fået idéen til behandlingen af caféens gæster med NADA-nålene.

- Vi kalder det egentlig ikke behandling, for vi kan ikke garantere nogen effekt. Men alle hernede, der har prøvet det, fortæller at de slapper mere af. Det fjerner den værste tankemylder, siger hun.

10 års jubilæum Støttecentret Præstemarken er en enhed under Socialpædagogisk Center i Næstved. Caféen ved havnen er et tilbud til de, der har særlig brug for støtte til hverdagens udfordringer. Caféen har åbent hver tirsdag og torsdag, og gæsterne kommer både for at spille dart, handle ind og tilberede aftensmad samt være sammen socialt med andre, der har de samme udfordringer. Torsdag den 23. september fylder Præstemarken 10 år.

Jonas Håkonssen får selskab af sin storebror, 40-årige Rune Håkonssen, i sofaen. Med sig har han 48-årige Per Olsen. Begge to vil også have nåle i ørene.

Jonas er vild med musik, fortæller han. Han lytter til pop, rock og metal. Volbeat, Queen og Kim Larsen er favoritterne. På hans sorte t-shirt står der »Keep calm and love Langeland«. Når Jonas Håkonssen ikke er på Præstemarken sidder han i kassen i Mogenstrups lokale købmand. Hans storebror, Rune Håkonssen, arbejder ikke for tiden, men han er næsten hver dag ude og gå lange ture i naturen omkring Næstved.

- Ellers er jeg bare derhjemme, når jeg ikke er hernede, siger han.

Mistede sin mor Støttecentrets tilbud er rettet mod borgere med en form for funktionsnedsættelse eller udfordring med afsæt i diagnoser som for eksempel Autisme, ADHD, angst eller misbrug.

Brødrene Håkonssen har begge behov for støtte, men kommer hovedsageligt i caféen for at mødes socialt med andre. Rune Håkonssen har en aspergers-diagnose, fortæller han.

Deres kammerat Per Olsen, som har sat sig i en stol overfor sofaen, er kommet i caféen i næsten alle ti år.

Det var da han mistede sin mor for otte år siden. Per Olsen fik ikke ilt nok til hjernen ved fødslen, så han har eksempelvis svært ved at læse, siger han.

- Inden i mit hoved synes jeg, at jeg har styr på det hele, men det har jeg ikke. Jeg har det bedst med at være sammen med andre, som er som mig. Det kan jeg være hernede, siger han.

Et liv som alle andres Per Olsen arbejdede i Skoringen i syv år, indtil arbejdet gjorde ham for stresset. Han kørte sko og andre varer rundt i en bil for butikkerne.

- Det er det bedste arbejdssted, jeg nogensinde har haft. Jeg vil helst klare mig selv, få en uddannelse og leve som alle andre. Men det kan jeg ikke, siger han.

På Præstemarken har Per Olsen lært at bruge en mikrobølgeovn, så han kan varme mad til ham selv i sin lejlighed, en brødrister og en elkedel. Maskiner, som hjælper ham i hverdagene, når han ikke besøger sin søster til aftensmad to gange om ugen.

- Så får jeg sund mad. Jeg kan ikke helt finde ud af teknologiske ting, så det er svært at lave mad for eksempel. Det er et svært liv. Jeg ville gerne have et liv som min elskede søster med hus, børn og bil. Men jeg får det bedste ud af de udfordringer, jeg har, siger han.

Råkost og frikadeller I køkkenet på Præstemarken er en flok af de andre gæster i sving med at lave sund aftensmad til de andre. Menuen står på råkost og frikadeller tirsdag aften. Caféens gæster foretrækker pølser, men når centrets 10 års jubilæum skal fejres torsdag den 23. september, er der sørget for en pølsevogn til festen, så Jonas, Rune, Per og de andre gæster må vente på de røde pølser - og i et lidt kortere perspektiv - 45 minutter på at få NADA-nålene ud igen.

