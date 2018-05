Willy Sørensen, tv, og Aksel Vidø, undrer sig over, hvem der kan finde på at stjæle bestik og elektriske varmeapparater fra Næstved Tennis Klub. Foto: Anna C. Møhl

Mystisk indbrud: Tyve hængte duge op foran vinduerne

Willy Sørensen, der er baneinspektør for det idylliske klubhus mellem Næstved Sygehus og Herlufsholmskoven, opdagede indbruddet nærmest ved et tilfælde.

Senere gik det op for ham, at tre lamper i klubhuset var blevet flået ned fra loftet.

Tyvene var grundige. De kravlede ind gennem et vindue og hængte duge op foran vinduerne, så genboerne på sygehuset ikke lagde mærke til, at der var ubudne gæster i klubhuset.

Klubhuset ligger for sig selv uden at gøre meget væsen af sig. Flere hjemsløse har fundet tørvejr under huset uden at det har skabt problemer. Og da slet ikke, når de har efterladt en lille seddel: Tak for husly.

Men et indbrud i et klubhus, som er tømt for inventar, der kunne friste en indbrudstyv, er alligevel en gåde. Noget tyder på, at indbrudstyvene havde tænkt sig at overnatte inden for i omklædningsrummet. Bænkene var skubbet sammen og komforten var i top medhynder og puder.