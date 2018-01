Mystik i retten: To unge varetægtsfængslet

Det betyder, at end ikke sigtelsen blev læst op, inden deres udsendte var nødt til at forlade retslokalet.

Sjællandske var til stede, men dommer Bo Rasmussen valgte, efter anmodning fra anklager Skipper Pelle Falsled, at de to skulle fremstilles bag dobbelt lukkede døre.

- Jeg kan sige, at retten afsagde dom om fængsling af de to, lød det fra Skipper Pelle Falsled, som ikke ville sige, hvor længe de to er varetægtsfængslet, hvad de er sigtet for, eller i øvrigt havde yderligere kommentarer til sagen.

De to anholdte er begge i 20'erne. Den ene er etnisk dansker, mens den anden er af anden etnisk herkomst.

Førstnævnte har tidligere optrådt her i avisen. For knap tre år siden blev han nemlig idømt 18 måneders ubetinget fængsel for - sammen med to andre mænd - at kidnappe en ung forretningsmand fra Næstved, som de tre kendte perifært.

Han blev slået og truet, fordi gerningsmændene ville have hans penge - op mod 1,2 millioner kroner.