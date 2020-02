På et hospital i den kinesiske millionby Wuhan tages alle forholdsregler i brug, når patienter med den frygtede corona-virus behandles. Virusset har nu manifesteret sig i EU og det får de danske myndigheder til at hæve beredskabet, fortæller Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Myndigheder i alarmberedskab: Antvorskov og Høvelte skal huse corona-smittede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Myndigheder i alarmberedskab: Antvorskov og Høvelte skal huse corona-smittede

Næstved - 25. februar 2020 kl. 03:31 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sandsynligheden for, at ny coronavirus kommer til Danmark, er kun blevet større siden udbruddets start, vurderer Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Derfor holdes Antvorskov Kaserne i Slagelse og Høvelte Kaserne i Birkerød i beredskab, klar til at modtage folk, som er ramt af den potentielt dødelige virus.

- Hvis uheldet er ude og et krydstogtskib anløber København med en eller flere smittede er vi klar til at isolere folk på enten Antvorskov eller Høvelte Kaserne. Det er de fem regioner, som har ansvaret for at opdatere beredskabet og samtlige fem regioner har måtte skaffe plads til hver 1.000 mennesker, der kan holdes i isolation, siger Magnus Heunicke.

Det er ikke mindst et trecifret antal smittede i Norditalien, der får sundhedsmyndighederne til at skærpe beredskabet, som foreløbig har kostet flere end 2.000 personer livet verden over.

- Det er virkelig alvorligt, især efter at coronavirusen nu har manifesteret sig i EU med et stort antal smittede i Italien. Jeg tror dog ikke, at vi på noget tidspunkt når italienske tilstande, hvor hele samfund lukker ned, siger Magnus Heunicke.

Korsør og Vordingborg er også i spil Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) bekræfter oplysningerne og tilføjer at også Flådestation Korsør og Vordingborg Kaserne er i spil og kan blive brugt til at inddæmme den frygtede virus.

På verdensplan holdes 60 millioner mennesker i isolation på grund af ny coranavirus. Ingen danskere er hidtil blevet ramt af smitten, hvor symptomerne typisk er feber, tør hoste og vejrtrækningsbesvær.