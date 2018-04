Musikhuset består med nye ejere

Den 52-årige musiker og butiksejer skal nu være administrerende direktør i Best Music med hovedkontor nord for København. Firmaet sagde ja til så at købe hans to butikker, den her i byen og den på Lyngby Hovedgade, som han overtog for to år siden. Så han vil fremover være administrerende direktør for de butikker, han førhen var ejer af.