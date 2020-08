Musik og steg i krohaven

Musikken og underholdningen er lagt i hænderne på Preben Nissen. Han er kendt i vide jazzkredse som en excellent trombonespiller og ikke mindst som leder af jazzorkesteret »The Spirit of New Orleans«. Preben Nissen spiller mange instrumenter og i Fuglebjerg spiller han med sin søn, Jakob, som er sanger, guitarist, musiklærer, og har haft hoved- og biroller i musicals og på Det Kongelige Teater.

Maden står Fuglebjerg Kro for. Kulturladen sælger drikkevarer til rimelige priser, og det hele foregår i Fuglebjerg Kros gårdhave.

Prisen for musik og steg er 225 kr. Det er nødvendigt at tilmelde sig, og det skal ske inden den 19. august. Man tilmelder sig ved at indbetale 225 kr. på mobile Pay nr. 35229.