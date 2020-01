Se billedserie Her kommer Holmegaard Værks museumsbutik til at ligge med udsigt til mosen. Det er Museum Sydøstdanmarks salgs- og marketingsdirektør Lars-Henrik Kieler samt eksperten udefra Tanja Daviola, som tænker kloge tanker om, hvordan butikken skal indrettet og hvad man kan købe her. Fotos: Helle Hansen

Museumsbutik med wow-effekt kommer til Holmegaard

Næstved - 19. januar 2020

Af Helle Hansen

Fensmark: Var det noget med lidt indstøbt mose?

Det bliver i hvert fald en af de mere specielle ting, som det bliver muligt at købe i museumsbutikken, når Holmegaard Værk til foråret slår dørene op på det gamle Holmegaard Glasværk. I og med Holmegaard Værk bliver et stort og markant museum, skal museumsbutikken her også være lidt ud over det sædvanlige.

Ekspertbistand udefra

- Jeg ved godt, hvordan man laver en slikbutik i en biograf og mere traditionelle museumsbutikker, men her skal butikken have et helt andet udtryk, siger museets salgs- og marketingsdirektør Lars-Henrik Kieler, der tidligere har haft samme titel i Nordisk Films biografer.

Så som med »Holmegaard Restaurant« i det tidligere bryghus, som vi fortalte om her i spalterne før jul, er der også her hevet ekspertbistand ind udefra til butikken i erkendelse af, at det at skabe en markant og spændende museumsbutik ligger lidt udenfor museets spidskompetencer.

Naturlig afslutning

Denne gang har Lars-Henrik Kieler via sit netværk fundet frem til Tanja Davoilia, der tidligere har arbejdet med butiksindretning for blandt andre Bahne, Hay og Pandora. Hun er uddannet designer og økonom, har selv designet læderting og har arbejdet med retail i 20 år med indkøb til, salg og design af butikker.

Museumsbutikken kommer til at ligge i det store åbne velkomstområde i Velkomstbygningen, på den del der vender ud mod mosen, så butikken kommer til at ligge som en naturlig afslutning på rundturen på selve museet.

Unikt

- Holmegaard Værk skal gerne åbne med et brag, og museumsbutikken skabe wow-effekt, siger Lars-Henrik Kieler og taler om unikaproduktion, bæredygtighed, udseende og indkøb.

- For mig er stedet her i sig selv helt unikt, og butikken vil også komme til at rumme ting, som ikke er set før, forsikrer Tanja Davoilia, der selv er opvokset med Holmegaards Skibsglas, som hun sætter på bordet hvert år til jul.

På Holmegaard Værk bliver her logisk nok en del glas og keramik i butikken - blandt andet fra Holmegaard, Kähler og Rosendahl - men her kommer også glas og keramik fra forskellige lokale og nationale kunsterne, unika lavet af glaskunstnere tilknyttet Holmegaard Værk og ikoniske designting.

En rød snor

Her vil også blive lavet specielle plakater udelukkende til Holmegaard Værks museumsbutik i en rigtig god kvalitet, og her bliver et udvalg af bøger og spil.

- Ved juletid blæser vi julekugler, og ved store særudstillinger får vi også varer som matcher udstillingen, siger hun, der forsikrer, at her bliver noget i alle prisniveauer. Hun er også ind over arbejdet med museets restaurant og café, så der bliver en rød snor gennem det hele.