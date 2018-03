Se billedserie Valgflæsk dagen inden det seneste kommunalvalg bød blandt andet på tale af Enhedslistens Freja Lynæs. Og ja, hun blev valgt til Byrådet. Foto: René Kongsgaard

Munter valgkamp med en værre gang rakkerpak

Næstved - 06. marts 2018 kl. 18:15 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2008 blev Det lille Turneteater Næstveds første egnsteater.

Læs også: Dansk Rakkerpak på gaden med skøre hatte på jagt efter de voksne

Otte år senere var der et kulturpolitisk ønske om, at Næstved skulle have et egnsteater, der var mere synligt. Opgaven blev sendt i udbud og syv teatre meldte sig. Blandt andet Det lille Turneteater og Dansk Rakkerpak.

Valget faldt på det mere udadvendte Dansk Rakkerpak.

Blandt kravene for at være på den kommunale finanslov, er, at egnsteatret skal lave to egenproduktioner om året. Den ene skal være rettet mod børn.

Life is Good er en tragisk komedie - eller omvendt - om venskab. Forestillingen har premiere sidst i maj.

Børneforestillingen Mirakolinas Fodbad har premiere til december.

I november 2016 sagde Niels Grønne i Sjællandske, at alle i Næstved i løbet af det første år skulle vide, at Dansk Rakkerpak var kommet til byen.

Niels Grønne erkender, at bemærkningen var lige ambitiøs nok.

- Jeg tror langt fra alle ved, at vi er her. Men der er flere, som ved, at der er et egnsteater i Næstved, siger han.

Blandt højdepunkterne i Næstved nævner han ud over gadeteaterfestival og Kultursuppe også Valgflæsk. Et enkeltstående arrangement, der dagen inden kommunalvalget i november 2017 satte byrådskandidaterne i et helt anderledes lys.

- Vi fik en anden og mere munter tone ind i valgkampen, siger Niels Grønne.

