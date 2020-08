Mundbindskrav og forsinkelser gjorde udslaget: Skifter toget ud med en rap lille pendlerbil

- I tre et halvt år har jeg pendlet med tog og bus. Men siden sporlukningen mellem Næstved og Ringsted har jeg ofte siddet og trippet i toget på Lille Syd og tænkt, åh nej ikke flere forsinkelser. Som kirkesanger går det jo ikke at komme for sent til bryllupper og begravelser, siger Benedikte Sveigaard.

Benedikte Sveigaard er langtfra den eneste, der er konverteret til fire hjul. I Næstved Pendlerklubs Facebook-forum er der flere beretninger fra ellers trofaste togpendlere, som har købt bil for at nå frem til arbejdspladserne i hovedstadsområdet. Og borgmester Carsten Rasmussen (S) forstår dem godt.

- At Banedanmark begynder at grave Baltic Pipes naturgasrør ned under Lille Syd i en tid med sporlukning mellem Næstved og Ringsted er rigtig dårlig timing. Det er som om den ene afdeling af Banedanmark ikke aner, hvad den anden laver, siger borgmesteren, som nu har kontaktet tre lokalt valgte folketingsmedlemmer, Magnus Heunicke (S), Anne Valentina Berthelsen (SF) og Zenia Stampe (RV) for at få dem til at gøre noget.