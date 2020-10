Se billedserie Næstved Vikings er indstillet til Danskernes Idrætspris 2020. Du kan stemme på en af de lokale foreninger frem til 13. november.Privatfoto

Multibanen og Vikings indstillet til idrætspris

Næstved - 28. oktober 2020 kl. 16:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Næstved er fornemt repræsenteret, når danskerne skal kåre Danmarks bedste idrætsprojekt.

Hele to projekter er nemlig med i kapløbet om hæderen, der afsløres i DR's store sportsshow den 2. januar - nemlig Næstved Vikings og den nye multibane ved Herlufsholm Idrætscenter.

Fundet formlen

Næstved Vikings, der spiller amerikansk fodbold på banerne ved Nygårdsvej, er indstillet for at have fundet formlen, der skaffer flere børn i idrætslivet. I et sportsår præget af corona-restriktioner er det lykkedes klubben at øge medlemstallet med 40 procent.

"Vi kan dårligt få armene ned. Tidligere i år er vores chefcoach Johnny Hansen kåret til Årets Fighter af Næstved Kommune. Vi vandt også prisen som Årets Idrætsklub og i sidste uge blev vi kåret til Årets U-10 forening af Dansk Amerikansk Fodbold - og nu er vi altså også blevet indstillet til prisen Danskernes Idrætspris. Det er fantastisk og det er vi enormt stolte over", siger klubbens næstformand, Anders Gjesing.

Han forklarer klubbens succes med, at Næstved Vikings har skabt en forening med fokus på bredden - og kun bredden - og gjort det muligt for alle at spille med.

"I amerikansk fodbold er der plads til alle, både de små og hurtige og de store og tunge", siger Anders Gjesing om klubben, der nu har rundet 125 medlemmer.

Succes på multibanen

Multibanen på Herlufsholm Idrætscenter blev indviet tidligere i år. Og trods udtalt skepsis fra klubbens fodboldafdeling, der mistede deres opvisningsbane til fordel for et bold- og bevægelsesanlæg, er multibanen blevet en succes. Såvel i dag- og aftentimerne er der godt gang i anlægget, hvor alle er velkomne til at løbe, spille bold eller dyrke anden fysisk udfoldelse på anlægget ved Herlufsholm Allé.

"Vi er rigtig stolte over anerkendelsen og glade over, at vi har skabt et anlæg, der virkelig bliver brugt. Lørdag havde vi besøg af to familier og mens børnene sprang rundt og spillede bold, havde de voksne pakket picnic-kurv og rullet tæpper ud, hvor de sad og hyggede sig sammen. Det fortæller os at anlægget er for alle, også for brugere udenfor det organiserede idrætsliv", fortæller centerleder i Herlufsholm Idrætscenter, Philip Green.

Tredje kandidat i P4 Sjællands sendeområde, som er nomineret til prisen, er TGU Cykling i Tømmerup ved Kalundborg, hvor klubben har gjort det muligt for folk med lidt på sidebenene at komme ud at køre landevejscykling.

Nu skal der stemmes

Det er verdensmesteren i landevejscykling i 2019, Mads Pedersen, der har siddet i det sjællandske panel sammen med studievært på P4 Sjælland Claus Würtzen og Jan Lindorff, der er formand for Sydsjællands Håndboldklub.

Nu er det op til danskerne at afgøre, hvilket af de tre sjællandske initiativer, der skal gå videre. Der er i dag åbnet for afstemning på hjemmesiden www.danskernesidraetspris.dk, og frem til den 13. november kan der stemmes på de tre udvalgte kandidater i hvert af DR P4's distrikter.

Vinderne i de otte P4-distrikter går videre til en ny afstemningsrunde, hvor der skal findes tre finalister.

