Efter 47 år som myreflittig journalist i hjembyen Næstved går redaktør Mogens Lorentzen på pension. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mr. Næstved sætter fokken og drager hjem

Næstved - 17. marts 2018 kl. 17:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdensklasse.

Sådan siger Mogens Lorentzen, når en kollega har landet en god historie.

Mr. Næstved, som 69-årige Lorentzen for nylig blev kaldt, har i 47 år berettet om meget stort og meget småt i Næstved og omegn.

I 1971 trådte han ind på det, der dengang hed Næstved Tidende, som nyuddannet journalist. Han er her stadig. Lidt endnu i hvert fald.

Januar 2016 er en milepæl i dansk pressehistorie.

Dengang rundede Mogens Lorentzen 40 år som byrådsreporter. Ja, du læste rigtigt. Til dato har han i 42 år rapporteret fra byrådets møder og skrevet tusindvis af artikler om lokalpolitikernes gøren og laden.

På tirsdag er det sidste gang, redaktøren skal dække et byrådsmøde.

Om det er Nutidens Kvinders modeopvisning eller politisk ballade i den borgerlige, så er han på pletten.

Han har givet baghjul til mange. Både som reporter, men også på cyklen.

Cyklen vender vi tilbage til.

I Næstved er der tradition for, at bykongen sidder længe i borgmesterkontoret i Teatergade.

Mogens Lorentzen har overlevet to af slagsen. Svend Hansen havde borgmesterkæden om halsen i 27 år. I 1988 tog Henning Jensen over de efterfølgende 23 år.

Borgmester-rokaden i 1988 husker Lorentzen, som var det i går.

- Det var Valdemarsdag på byens fødselsdag. Der var ekstraordinært byrådsmøde kl. 10, siger han.

Han elsker sit sommerhus, og han elsker Karrebæksminde. Hele sommeren holder han et skarpt øje med, hvad der foregår i det han ynder at kalde Lille Skagen.

Om det er Næstved Havns udstedelser af parkeringsbøder på Stejlepladsen eller dansktop-sangerinden og naboen Dorte Kollos optræden til en sommerfest, så får Sjællandskes læsere en større eller mindre reportage fra sommerlandet.

Teknologisk har Mogens Lorentzen været med hele vejen.

Han har ikke knækket koden til sociale medier og kalder hånligt Facebook for spild af tid.

Men hans iPhone kan han slet ikke undvære.

- Vil I se kunst? Jeg har taget nogle fremragende billeder med min iPhone, siger han, efter at have cyklet tilbage fra et interview ude i samfundet.

Interviews har han mange af i sit analoge papirarkiv. Han har talt med utallige mennesker gennem de seneste 47 år.

Man skal stå meget tidligt op, hvis man vil være foran Mogens Lorentzen. Han møder kl. 7 og går hjem, når han fylder 69, som han ynder at sige.

Sandheden er, at han først møder lidt i 8, men resten passer.

Han er myreflittig, journalistisk skarp og som leder af redaktionen sætter han barren højt.

Ja, det kan være træls at skulle til et aftenmøde og skynde sig tilbage til redaktionen for at skrive og redigere. Men læserne forventer friske nyheder næste morgen.

De kan ikke vente, mener han. Og sådan har det været de seneste 47 år.

For redaktøren er hjembyen Næstved hans ét og alt.

Det er også derfor, han aldrig har søgt arbejde i et bladhus i hovedstaden.

- Jeg valgte bevidst det lokale og min familie. Styrken ved at arbejde lokalt, er, at du bor sammen med de mennesker, du skriver om, siger kaptajnen for Næstved-redaktionen.

1. maj forlader Mogens Lorentzen Sjællandske. Han går på pension. Siger han i hvert fald.

Til sommer venter cykelturen til Paris med hans kone Merete og Team Rynkeby-holdet. Mon ikke han sender et par historier hjem fra turen?

Som optakt til Rynkeby-turen, træner parret benhård spinning. Forleden fortalte redaktøren med et kæmpe- smil, at han var kørt fra den 15 år yngre Kim Palm.

1. maj skal Kim Palm stå i spidsen for Sjællandskes redaktion i Næstved.

Trods mange ord og artikler har Mogens Lorentzen ikke planer om at skrive bøger. Han kunne ellers bidrage med anekdoter om den flamboyante byggekonge Bøje Nielsen, som han fulgte meget nøje fra storhed til fald.

- De lange artikler og de tykke bøger er jeg altid gået udenom. Jeg tror ikke, jeg har tålmodigheden. Jeg er mere til det, der sker lige nu. Jeg vil se resultater, siger Mogens Lorentzen.

Ringen er bogstaveligt sluttet. Da Mogens Lorentzen begyndte som 21-årig journalist i Næstved, skrev han om omfartsveje. Dengang var der ingen. Snoreklip og lange baner asfalt senere danner omfartsvejene i dag en ring om hans by.

Nu sætter han fokken og drager hjem.

Der er afskedsreception torsdag den 22. marts kl. 15-17 på Hotel Kirstine i Næstved.