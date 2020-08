Motorvejsmøde aflyst: Ministeren kunne ikke finde et ledigt lokale

Her var delegationen fra Sydsjælland blevet bevilget en times taletid til fordel for motorvejen. Men noget kom i vejen, så nu er mødet aflyst og udskudt til 11. september.

- Ministeren måtte med kort varsel udsætte vores møde i dag. Men så var der ingen ledige lokaler og en ny dato blev foreslået. Den duede heller ikke, da flere af parti-lederne ikke kunne deltage onsdag i næste uge og det giver ingen mening kun at stille med to-tre politikere til sådan et møde, så vi har fastsat en ny dato, hvor alle kan deltage, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Fredag den 11. september skal partiformænd, erhvervsledere og LO Sydsjælland forsøge at overbevise Benny Engelbrecht om at Rute 54 skal med - og højt op på listen - når der laves forlig om fremtidens investeringer i asfalt og skinner.

- Projektet blev som bekendt sparket til hjørne, da det politiske klima for tiden ikke er til privatbilismens fordel. Stærkt er det derfor, at vores byrådsmedlem i Næstved, Githa Nelander, kæmper videre for sit lokalområde, skriver de to folketingsmedlemmer.