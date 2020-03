Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer alligevel ikke til et længe ventet møde om motorvej mellem Næstved og Rønnede. Foto: Allan Nørregaard

Motorvejsminister aflyser på grund af corona-situationen

Næstved - 12. marts 2020

Transportminister Benny Engelbrecht (S) tager ingen chancer.

Et længe ventet ministerbesøg om motorvejsnforbindelse mellem Næstved og Rønnede på mandag er aflyst på grund af faren for coronasmitte.

Mødet har været planlagt længe og skulle have bragt ministeren først til Kalundborg og siden til Ardagh i Fensmark.

Dagens tema var: Motorvej NU.

Formand for Næstved Erhvervsforening og frontfigur i motorvejslobbyen, Torben Johansen, er ærgerlig over, at ministeren har afløst det vitale møde. Men at han udmærket forstår regeringen og myndighedernes bestræbelser på at begrænse spredningen af coronavirus (Covid-19, red.).

Planerne om en motorvej, der skal erstatte den såkaldte Gedesti mellem Næstved og Rønnede, har hængt noget i bremsen. Regeringen har udskudt offentliggørelsen af en ny trafikaftale og lokalt har der længe været massivt pres på for at få Næstved-Rønnede motorvejen med i kataloget over anlægsprojekter, der skal realiseres.

- Jeg er ked af, at vi ikke kan fastholde processen, men lige nu tager coronaen al opmærksomheden, og det forstår jeg godt, siger Torben Johansen.

Aflysningen af motorvejsarundturen på de sjællandske landeveje skyldes ren praktik.

Planen var oprindelig, at en delegation på 15-16 personer - herunder transportministeren - skulle køre til Kalundborg og videre til Næstved i en konferencebus.

Men med myndighedernes advarsel mod at opholde sig steder med mange mennesker omkring sig, kom motorvejsmødet i karambolage med coronasituationen.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) havde set frem til mødet med ministeren, hvor der skulle snakkes om vigtigheden af en motorvej.

- Jeg har fuld forståelse for, at man i den aktuelle situation aflyser mødet. Men jeg håber, at når antallet af smittede falder, så vil transportministeren hurtigt finde en ny dato til mødet. Helst inden sommerferien, siger Carsten Rasmussen.

Da Næstved Erhvervsforening for nylig holdt generalforsamling var motorvej et centralt emne.

Foreningen bruger godt en halv million kroner om året på lobbyvirksomheden Grace Public Affairs, som skal være med til at lægge massivt pres på transportpolitikerne på Christiansborg.