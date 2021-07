Se billedserie Kritikken af Magnus Heunicke er usaglig og urimelig, mener formanden for aktionsgruppen Motorvej NU, Torben Johansen. Her ses de sammen med Jacob Jensen (V), Christian Brix-Hansen fra Vordingborg Erhvervsforening, Birgitte Klintskov Jerkel (k) og Tomas Legarth, fra Business Faxe. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Motorvejsformand: Kritikken af Magnus Heunicke er urimelig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Motorvejsformand: Kritikken af Magnus Heunicke er urimelig

Næstved - 07. juli 2021 kl. 15:46 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Klaptorsk, klodsmajor, slapsvans, slubbert, lemmedasker og snydetamp.

Kritikken af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var nærmest som hentet ud af Kaptajn Haddocks fyldige ordforråd på de sociale medier, da det mandag i sidste uge stod klart for Næstved og omegn, at Rute 54 først bliver påbegyndt i 2026 - og tidligst står færdig med firesporet asfalt til Rønnede om 10 år - i 2031.

Nu går Torben Johansen i rette med kritikken. Han er formand for Næstved Erhvervsforening, medstifter af aktionsgruppen Motorvej NU og kandiderer til kommunalvalget for De Konservative.

Skudt langt forbi mål Han mener at kritikken af det lokalvalgte folketingsmedlem er helt urimelig, da Magnus Heunicke reelt har været sat udenfor indflydelse af en topstyret regering, så at skyde på Magnus Heunicke er at skyde langt forbi mål, siger Torben Johansen og uddyber:

- Vi har talt motorvej i over 30 år, men ingen tog Næstved alvorligt. Først i 2014 da Magnus Heunicke blev Transportminister fik han igangsat en VVM-undersøgelse, som var færdig to år senere. Da regeringen i 2015 skiftede kulør var vi stadig ikke med på listen, så først den 6. august 2017 til en fodboldkamp på Næstved Stadion besluttede tre mand sig til at hele Næstved skulle kæmpe for motorvejen. Det var Magnus Heunicke, Jørn Johansen og undertegnede, skriver Torben Johansen.

Dermed var Magnus Heunicke med til at danne det netværk, der var årsagen til at motorvejen kom med på den forrige blå regerings liste med start i 2024 og i sidste uge blev vedtaget af den nuværende røde regering.

- Så derfor, tak for indsatsen til dig Magnus, mens du kunne deltage og havde en stemme, skriver Torben Johansen.

Flere udskudte projekter landet rundt Den lokale erhvervsformand inviterer også til en tur i helikopteren til et landspolitisk overblik. For det er langtfra kun i Næstved, at anlægsarbejdet er udskudt. Det er sket flere steder rundt i landet, hvor regeringen har forvandlet byggeprojekter af få års varighed til kommende fem-års-planer, nøjagtigt som det er sket med Næstved-Rønnede motorvejen.

- Al infrastruktur er ifølge regeringen udskudt to år - eller forlænget med tre til fire år om man vil. Og alle blev sat til vægs, da man på fire timer skulle beslutte 34 vejprojekter, 28 bane projekter, 16 puljer og derudover forundersøgelser og VVM-undersøgelser. Der var reelt ingen forhandling. Det var topstyring, konkluderer erhvervsformanden.

Nu står kampen om Rute 22 Derfor handler det ifølge Torben Johansen om igen at trække i arbejdstøjet, søge indflydelse og presse på når det gælder. Det er årsagen til, at Næstved nu allierer sig med nabokommunerne Faxe og Slagelse om en fornyet kamp for Rute 22, den 34 kilometer lange landevej mellem Næstved og Slagelse. Den nåede lige med i kataloget over forundersøgelser af kommende motorvejsstrækninger. Og med en kommende forundersøgelse af Rute 22 står Næstved også stærkere når det handler om Rute 54.

- Alt hænger sammen her i verden - også vejnettet. Derfor overvejer vi at fortsætte med Grace Public Affairs, som hjalp os med at skaffe indflydelse og taletid med motorvejen til Rønnede. De kan også yde en god indsats, når det handler om vejen til Slagelse, siger Torben Johansen.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har afsat 1,5 millioner kroner til motorvejen til Rønnede og foreløbig 10 millioner kroner til en forundersøgelse af en kommende sjællandsk tværforbindelse med motorvej til Slagelse.