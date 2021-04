En kæmpe dag for Næstved, siger borgmester Carsten Rasmussen, der her ses sammen med transportminister Benny Engelbrecht. Men regeringen har ikke ville sætte årstal på, hvornår byggeriet af Næstved-Rønnede motorvejen går i gang.

Motorvejen kommer: En kæmpe dag for Næstved

- Vi er ikke helt i mål endnu, for nu udestår de politiske forhandlinger - herunder ikke mindst den endelige tidsplan for de forskellige projekter i infrastrukturplanen. Der er nemlig ikke sat årstal på nogen af projekterne, og det gør naturligvis en væsentlig forskel for vores område, om Næstved-Rønnede-motorvejen kommer med i den første fase eller først noget senere i forløbet, siger formand Torben Johansen,

Endelig aftale inden sommerferien

Derfor vil organisationen i den kommende tid intensivere dialogen med transportordførerne for at sikre, at byggeriet går i gang inden for en overskuelig årrække.