Magnus Heunicke glæder sig over, at genberegningen af motorvejs-projekter sender Næstved-Rønnede motorvejen længere op på Folketingets hitliste over kommende infrastruktur-projekter. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Motorvej til Næstved rykker længere op på hitlisten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorvej til Næstved rykker længere op på hitlisten

Næstved - 06. juni 2018 kl. 08:03 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hidtil hemmeligholdt rapport om de trafikale og samfundsøkonomiske grunde til at anlægge motorveje i Danmark, sender Næstved-Rønnede længere op på listen blandt konkurrende motorvejsprojekter rundt i landet.

Det fremgår af et svar fra Transportminister Ole Birk Olesen (LA) til folketingsmedlem Magnus Heunicke (S). Regnestykket baserer sig på såkaldt interne renter. Det er et udtryk for det samlede afkast, når der skal etableres motorvej rundt i landet. En intern rente omkring fire procent anses som et fornuftigt projekt. Her ligger Næstved-Rønnede motorvejen på 3,9 pct. Altså klassificeret som et projekt, der samdfundsøkonomisk ligger i den fornuftige ende af skalaen.

Næstved-Rønnede holder renten og dagsformen på 3,9 pct. For Magnus Heunicke sender det imidlertid et stærkt signal om, at Næstved-Rønnede motorvejen er rykket frem på listen over motorvejsprojekter med fornuftigt samfundsøkonomisk afkast.

- Det her er super-glædeligt al den stund at Næstved-Rønnede motorvejen på den måde rykker længere frem på listen over projekter med sund samfundsøkonomisk afkast. Netop de interne renter er et vigtigt arbejdsredskab, når Folketingets transportpolitikere sidder omkring bordet og ser på, hvor det giver mest mening at anlægge motorveje. Derfor er det her en historie vi kan vælge at glæde os over, siger den tidligere transportminister.