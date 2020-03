Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening og aktionsgruppen Motorvej Nu, arbejder stadig hårdt på at få motorvejen til Næstved men vil ikke være bekendt at bede medlemmerne om penge til arbejdet midt i en Coronakrise. Foto: Hans Jørgen Johansen

Motorvej på vågeblus

- Det ville være umoralsk at gå ud og spørge virksomhederne om penge til motorvejen nu, når mange ikke kender deres økonomiske situation om to måneder.

Ordene kommer fra Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening og aktionsgruppen Motorvej Nu, som derfor venter med at samle penge ind til lobbyarbejdet til der atter er nogenlunde normale tilstande i Danmark.

Grønt lys

På foreningens generalforsamlingen her først på måneden blev der ellers givet grønt lys til, at der kunne tages 110.000 kroner af foreningens formue til kampen for motorvejen, og at der nu skulle samles 250.000 kroner ekstra ind til arbejdet blandt foreningens medlemmer.