Motionscyklist banket i asfalten: Anklager afviser sag om vejvrede

Næstved - 05. juli 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den vrede bilist, der i sidste måned kylede en motionscyklist i asfalten, da han ikke rakte armen ud for at svinge til højre, slipper for en tiltale for vold. I stedet står han til en bøde for forstyrrelse af den offentlige orden.

Det fremgår af anklagemyndighedens svar til den 47-årige motionscyklist Jacob T. Johansen fra Næstved, der straks efter episoden kontaktede politiet, som kom og optog rapport og vidneforklaringer.

Ifølge anklager Louise Helene Fugl er der ikke tilstrækkelige beviser i sagen til at den 74-årige bilist vil kunne blive tiltalt for vold.

Episoden fandt sted tirsdag den 2. juni nær Sorø, hvor Jacob T. Johansen ikke rakte armen ud til højresving, da han vurderede, at det var sikrest at holde begge hænder på styret.

Bilisten, der holdt stille i krydset, blev så rasende, at han flere gange forsøgte at komme i kontakt med cyklisten. Da han nåede cykelstien, parkerede han bilen og sprang ud foran cyklisten i forsøget på at foretage en civil anholdelse. Det gik helt galt. Jacob T. Johansen bragede ind i manden og blev slynget til asfalten, hvor han ramte en 30 centimeter høj betonkant.

Selvom politiet ligger inde med forklaringer fra de to implicerede og et vidne, der overværede ulykken, mener anklagemyndigheden ikke, at materialet holder til en retssag for vold.

- Det fremgår ikke af brevet, hvorfor anklagemyndigheden ikke vil gå videre med sagen. Der står noget om, at der ikke er flere vidner end det ene, men hvor mange vidner skal der dog være til en forvejen veldokumenteret hændelse?, spørger Jacob T. Johansen, der har udbedt sig en uddybning hos politiet.

