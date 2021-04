Motionscykelklub søger flere unge og el-cyklister

Du behøver ikke eje en funklende flot racer for at blive en del af sammenholdet i Lov Cykelmotion. Du kan sagtens køre med et batteri i bagsmækken, for i Lov er der plads til alle med hang til luft under cykelhjelmen og herlig pedaltramp.