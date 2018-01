Sagen kører som en nævningesag ved Retten i Næstved. Foto: Esben Thoby

Mor og stedfar for retten: Datter sexmisbrugt i årevis

Næstved - 15. januar 2018 kl. 07:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sat fire dage af ved Retten i Næstved til en sag, hvor en 49-årig kvinde og hendes 40-årige mand er tiltalt for at misbruge kvindens biologiske datter seksuelt. Det skulle være sket flere gange ugentligt over en seksårig periode, fra pigen var bare tre år til kort før hun fyldte ti.

Læs også: Voldsmand redder sit offer fra at forbløde

Retssagen indledes i dag, hvor de to tiltalte får lejlighed til at komme med deres forklaringer. Begge nægter sig skyldige, ligesom de overhovedet nægtede at udtale sig, da de blev fremstillet i grundlovsforhør i marts sidste år. Siden har de dog valgt at tale med politiet.

Stedfaren er tiltalt for både samleje og dermed voldtægt af pigen samt anden kønslig omgang med hende - blandt andet ved at indføre en dildo i hendes skede.

Moren er ligeledes tiltalt for at have udsat pigen for andre seksuelle forhold end samleje - også her ved hjælp af sexlegetøj, samt ved at have befølt hende på brysterne og i et enkelt tilfælde på numsen. Ligesom sin partner er hun sigtet for voldtægt og desuden for blufærdighedskrænkelse samt incest.

Pigen fylder snart tretten år, og hun har to yngre brødre på henholdsvis syv og fem. Den ældste af de to har, ifølge anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i, allerede fra omkring treårsalderen været udsat for at måtte overvære sin mor onanere.

Der er tale om en nævningesag, og anklagemyndigheden går således efter mindst fire års fængsel til hver af de to tiltalte.

