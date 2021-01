Mor og sønner dømt skyldige i vold og trusler: Nu har de fået deres dom

Torsdag faldt der dom i sagen mod en 38-årig somalier og to af hendes sønner på 18 og 20 år. Alle tre blev fundet skyldige. Moren blev dømt for at have udsat sin 13-årige datter for vold med jævne mellemrum de seneste fem år. Pigen fik lussinger og blev nevet på benene, så det begyndte at bløde. Hun blev sparket, mens hun lå ned, og hun fik knytnæveslag på armen. Hun blev også truet med at blive sendt hjem til Somalia, så hun kunne »blive en ordentlig muslim«, fordi hun havde sagt, at hun ikke tror på Allah.