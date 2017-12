Overfaldet kulminerede, da manden ville klippe sin datters hår af med en hårtrimmer. Moren lagde sig dog imellem, så trimmeren faldt på gulvet og gik i stykker. Kvinden fik i den forbindelse en blødende overlæbe.

Mor og datter vidnede mod far

Næstved - 07. december 2017 kl. 13:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand fra Syrien er kendt skyldig i blandt andet et groft overfald på sin 16-årige datter, der blev både slået og sparket i hovedet og på kroppen, kastet ind i en væg og trampet i maven og skridtet.

Da en 40-årig mand fra Syrien 2. oktober i år fandt ud af, at hans 16-årige datter igen havde været sammen med en arabisk dreng, gik han med pigens ord »amok« og tæskede hende.

Manden er ved Retten i Næstved blevet dømt for at have slået datteren med både flad og knyttet hånd adskillige gange i hovedet og på kroppen, hvor han i perioder fastholdt hende under slagene. Han kastede hende ind i en væg og dunkede hendes hoved i gulvet, sparkede hende flere gange i hovedet og på kroppen, mens hun lå ned, hvor han tillige trampede hende i maven flere gange og en enkelt gang ekstra hårdt i skridtet.

Til sidst tog han fat om datterens hår og slæbte hende hen ad gulvet, inden han tog en hårtrimmer og sagde, at han ville klippe håret af hende. Imidlertid stillede pigens mor, der havde overværet hele optrinnet, sig imellem, så trimmeren faldt på gulvet og gik i stykker.

Den 40-årige blev også dømt for i samme forbindelse at have truet datteren med at slå hende ihjel, ligesom han blev fundet skyldig i at have tildelt den 16-årige to lussinger et par uger forinden overfaldet, der af retten blev takseret som grov vold.

Det koster i alt tre måneders ubetinget fængsel, selvom anklager Susanne Bluhm ellers havde procederet for en noget højere straf. Hun ville gerne have en skærpende paragraf i spil, der omhandler vold med baggrund i etnisk oprindelse.

Både datteren selv og hendes mor vidnede i sagen, selvom de havde ret til at blive fritaget. De mente begge, at politirapporterne var lidt voldsommere end den rigtige historie, men i det store hele fastholdt de deres forklaringer, som altså var med til at få deres far og ægtemand dømt.