Selvom kunderne selv kan betale for sine indkøb uden at skulle forbi en kassemedarbejder, bliver der stadig holdt øje i Bilka.

Mor og datter dømt: Så meget snød de for ved scan-selv-kasse

De to blev snuppet af en butiksdetektiv i oktober sidste år, da de forsøgte at snyde ved scan selv-kassen i Bilka i Næstved Storcenter.

Kvinderne havde et lille barn med i indkøbsvognen, som de proppede med dagligvarer, skønhedsprodukter og tøj til en værdi af over 2700 kroner.

De betalte og scannede bonen, som skal bruges for at kunne komme ud fra betalingsområdet. En vaks butiksdetektiv havde dog luret kvindernes forehavende, og han holdt dem tilbage, indtil politiet ankom. Begge kvinder nægtede at have stjålet noget, og den påstand fastholdt de i retten.